Psv-Inter, le pagelle: Asamoah non molla mai, Icardi ci ha preso gusto

di Salvatore Riggio

HANDANOVIC 6.5

Graziato dall’arbitro Mazic quando al 41’ esce a valanga toccando fuori area il pallone con la mano. Si riscatta con un parata incredibile sulla rovesciata di Malen.



D’AMBROSIO 6

Cerca di contrastare Bergwijn e di dare una mano in attacco.



DE VRIJ 6.5

Da un suo errore nasce il gol di Rosario, ma non lasciare respirare de Jong.



SKRINIAR 6.5

Prova a contrastare de Jong e a tenere d’occhio Bergwijn.



ASAMOAH 7

Uno dei migliori in campo. Quando ci sono partite importanti, non delude mai. Zoet non trattiene una sua conclusione da fuori e nel proseguimento dell’azione arriva il pareggio di Nainggolan.



VECINO 6.5

Sfiora il gol un minuto prima del vantaggio del Psv. Suo il lancio per il raddoppio di Icardi.



BROZOVIC 6.5

Corre e copre. Non riesce a chiudere sulla conclusione di Rosario, ma è uno degli ultimi ad arrendersi.



POLITANO 6.5

Ci prova sempre dando tanti palloni in area.



NAINGGOLAN 7.5

Un vero guerriero. Forse gli manca ancora la forza di arretrare e aiutare i due mediani, ma non perde mai un duello e segna il pareggio poco dopo aver sfiorato un’altra rete.



PERISIC 4.5

Va ancora a corrente alternata. Sbaglia tanto.



ICARDI 7.5

Fa venire i capelli bianchi a Schwaab e ci mette anche lui lo zampino sul gol di Nainggolan. Nella ripresa firma il raddoppio: due gol in due gare di Champions League.



SPALLETTI 7

Due partite, due vittorie. Il cammino europeo è iniziato nel migliore dei modi.

