Ranking Fifa, Germania sempre in testa davanti al Brasile. Italia 14esima

di Redazione Sport

La Germania è sempre al comando del ranking Fifa in attesa delle amichevoli di fine marzo. I tedeschi, campioni del mondo in carica, guidano con 1609 punti, davanti a Brasile (1489), Portogallo (1360), Argentina (1359), Belgio (1337) e Polonia (1228) che sale al sesto posto agganciando la Spagna. A completare la top ten Svizzera (1197), Francia (1185) e Cile (1153). La Nazionale italiana resta ferma in 14esima posizione a quota 1062.

