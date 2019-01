Cori razzisti, svolta della Figc: dopo due episodi squadre fuori dal campo

Fermo restando che l'autorità competente per la sospensione delle partite sarà sempre il responsabile per l'ordine pubblico, cambia la procedura per la sospensione temporanea delle partite in caso di cori razzisti. Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc riducendo da tre a due i passaggi (squadre al centro del campo e al secondo episodio squadre negli spogliatoi).



Serie B a 20 squadre. Nella prossima stagione la Serie B sarà a 20 squadre. Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc di oggi.

