Clamoroso, Zidane via da Madrid: «Al Real serve un cambio». Perez: «E' un arrivederci»

Zinedine Zidane a sorpresa convoca una conferenza stampa e per i media spagnoli lo fa per annunciare il suo addio al Real Madrid. «Zizou lascia il Real» titola 'Marcà, riferendo della convocazione di un incontro con i media del tecnico francese che alla guida delle 'merengues' ha vinto le ultime tre Champions League. E adesso, dove andrà Zidane?



"Il Real Madrid mi ha dato tutto e resterò sempre vicino ai questi colori. Per molti questa decisione non avrà senso, ma per me lo ha eccome", ha dichiarato Zidane. "Sono molto legato ai tifosi e ai giocatori che mi hanno dato tanto. Ma arriva un momento in cui... cos'altro gli potrei chiedere? E' un momento senza dubbio duro, però è normale riflettere e fare il punto della situazione dopo tanti successi e tanti traguardi raggiunti. La mia scelta è frutto di un logorio inevitabile, naturale, e preferisco chiudere in bellezza. Non sono stanco di allenare e non sto cercando un'altra squadra, semplicemente si è chiuso un capitolo"



Stupore da parte del presidente Perez. "E' una decisione inattesa, che mi ha stupito molto. Mi sarebbe piaciuto poterlo convincere a restare, ma dobb. Lo ringraziamo per quanto ha fatto e voglio chiarire che non si tratta di un addio, ma di un arrivederci".

© RIPRODUZIONE RISERVATA