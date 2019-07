Real, altro ko: 0-1 col Tottenham e Navas evita un'altra goleada

Nuova sconfitta pre-campionato per il Real Madrid di Zinedine Zidane, battuto 1-0 dal Tottenham in semifinale della Audi Cup, un quadrangolare che si tiene a Monaco di Baviera e cui partecipano anche il Bayern e il Fenerbahçe. A pochi giorni dall'umiliante 7-3 subito dall'Atletico, i blancos hanno perso il confronto con gli inglesi per un gol di Kane nel primo tempo, propiziata peraltro da un grave errore di Marcelo. Migliore del Real è stato il portiere Keylor Navas, che con almeno tre interventi decisivi ha evitato che la sconfitta assumesse proporzioni allarmanti.

