Real Madrid, Zidane: «L'andata non conta, c'è ancora una gara da giocare»

Il 3-0 dell'andata? «Non cambia niente, domani è un'altra partita, sarà diversa, c'è il 50% del quarto di finale ancora tutto da giocare». Così Zinedine Zidane, tecnico del Real, alla vigilia del ritorno con la Juventus. Real-Juve è l'ennesimo confronto tra Spagna e Italia in questa stagione, con un bilancio finora fallimentare per il calcio italiano: «Ma non credo che questo significhi debolezza - dice il tecnico francese - quel che è certo è che la Liga è uno dei migliori ambienti dove si può stare».



Il rischio maggiore per il Real Madrid è di sottovalutare la sfida contro i bianconeri, vista anche la squalifica di Ramos e i problemi fisici di Vallejo che hanno messo in preallarme Casemiro, centrocampista prestato alla difesa: «Il risultato dell'andata - sottolinea Zidane - è positivo, ma noi domani ci troveremo di fronte a una finale. I problemi in difesa? Vallejo si è allenato bene fino alla fine, poi si vedrà chi giocherà domani. In ogni caso non abbiamo problemi, se si dovessero verificare ci adatteremo alla situazione, ma siamo pronti».

