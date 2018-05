Real Madrid, Marcelo ammette: «Il rigore per il Bayern c'era»

di Redazione Sport

Il fallo di mano c'era ed è lo stesso Marcelo ad ammetterlo. Sono destinate a continuare le polemiche dopo la semifinale di Champions Real Madrid-Bayern per il mancato calcio di rigore alla formazione tedesca, finita con un 2-2 che ha mandato in finale gli spagnoli. Il brasiliano dei blancos infatti -riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo- ha ammesso di aver toccato il pallone con la mano in area di rigore: «mentirei -ecco le sue parole- se dicessi che la palla non mi ha colpito la mano, era rigore». Se dico che non me ne importa, dico una cosa non vera, ma il calcio è così. Non parlo degli arbitri, ma è chiaro che a volte è sbagliato a nostro favore e altre volte contro, non importa cosa succede devi giocare a calcio». Sul mancato rigore si erano già scatenati, a partita ancora in corso, i due grandi assenti della sfida del Bernabeu nelle file del Bayern, cioè Jerome Boateng e Vidal, entrambi infortunati: il primo ha postato una foto del momento in cui Marcelo tocca il pallone con la mano e la scritta «no rigore ? andiamo...». Mentre il cileno dopo il rigore non concesso ha scritto «un'altra volta !!!»

