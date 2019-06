Record d'ascolti per la Nazionale femminile: con il Brasile 7,3 milioni di telespettatori

Vola in campo e negli ascolti la Nazionale di Milena Bertolini, che festeggia la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale con un nuovo record. Dopo i 3 milioni e mezzo di telespettatori (23.1% di share) che avevano seguito l'esordio con l'Australia e i 2 milioni 870 mila (23% di share) del match con la Giamaica, la sfida di ieri sera con il Brasile, trasmessa in prima serata da Sky Sport e Sky Mondiali e per la prima volta nella storia da Rai 1, ha fatto registrare 7 milioni e 322 mila telespettatori, con il 32.8% di share. È il miglior risultato di sempre in Italia in termini di ascolti per una gara di calcio femminile, straordinario volano per tutto il movimento. La squadra intanto raggiungerà nel pomeriggio Montpellier, dove martedì 25 giugno (ore 18) affronterà la Cina o la Nigeria negli ottavi con l'obiettivo di centrare per la prima volta la qualificazione ai quarti. Un traguardo che potrebbe avvicinare l'Italia anche ai Giochi Olimpici di Tokyo, a cui si qualificheranno le tre migliori nazionali europee del Mondiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA