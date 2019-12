Inzaghi: «La nostra Europa League è finita due turni fa. Abbiamo fatto delle scelte...»

«La nostra qualificazione è sfumata due turni fa, non stasera a Rennes. Stasera abbiamo affrontato una squadra che ha disputato un ottimo primo tempo. Arrivato il vantaggio in Romania, siamo un pochino calati. Abbiamo fatto delle scelte pensando a quei giocatori che non possono giocarle tutte. Pensavamo di poter andare avanti anche con il turnover. Siamo rammaricati ma dobbiamo guardare al campionato ed alle gare che arriveranno». E' severa ma onesta l'analisi di Simone Inzaghi al termine della sfida persa contro il Rennes, che ha sancito l'eliminazione della Lazio dall'Europa League.



«Dovevamo approcciare meglio alla sfida, i nostri avversari lo hanno fatto meglio. Lo stadio ha incitato la squadra di casa per tutta la sfida nonostante fossero già fuori dall’Europa League ma in campionato stanno facendo molto bene - ha proseguito Inzaghi - Lunedì sera siamo chiamati ad affrontare un avversario in salute, nei prossimi tre giorni dovremo preparare il confronto con il Cagliari nel migliore dei modi. La squadra di Maran è composta da giocatori di qualità che riescono ad abbinare anche qualità, conoscono da tempo il tecnico».

