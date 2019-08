Coppa Italia, rimonta della Fiorentina contro il Monza: 3-1, doppietta di Vlahovic e gol di Chiesa

di Mario Tenerani



La prima volta di Commisso da presidente viola in partita ufficiale è andata bene: la Fiorentina ha battito 3-1 il Monza di Berlusconi e Galliani, va avanti in Coppa Italia. Ma la squadra di Brocchi ha tenuto testa ai viola molto bene, tanto che è stata in vantaggio fino al 35’ della ripresa grazie al gol realizzato da Brighenti nel primo tempo. La Fiorentina ha sbagliato tanti gol con Chiesa, Benassi, Sottil e Boateng, ci ha provato e riprovato, ma la palla non voleva entrare.

In otto minuti nella ripresa i viola hanno ribaltato la gara passando al 3-1 definitivo con la doppietta di Vlahovic - subentrato alla mezz’ora a Benassi - e il sigillo di Chiesa (assist di Vlahovic). Una nota di merito va pure al maiorchino Montiel, subentrato a Sottil qualche istante prima di Vlahovic, autore di due assist splendidi. Resta negli occhi comunque una buona prova del Monza, Brocchi almeno di questo può essere soddisfatto. Vlahovic ai primi gol in maglia viola, pur essendo un giovane del 2000, ha impressionato positivamente nelle partite estive e adesso merita una maglia di titolare. Per Montella prima vittoria in viola dopo 2 pareggi e 6 sconfitte, coda amara della stagione scorsa.

