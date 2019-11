Mondiali di beach soccer, Italia da urlo: 5-4 alla Svizzera, domani la semifinale contro la Russia

Un gol di Emmanuele Zurlo proprio mentre il cronometro scandiva l'ultimo secondo di gioco regala all'Italia un'incredibile qualificazione alle semifinali dei mondiali di beach soccer, in corso di svolgimento ad Asuncion, in Paraguay. Gli azzurri hanno battuto la Svizzera per 5-4 e sabato, alle 20.15, proveranno a fare la storia contro la Russia, carnefice del favoritissimo Brasile e ultimo ostacolo verso la finalissima.



Una gara dura per l'Italia che è stata costretta quasi sempre a inseguire (ad eccezione del vantaggio sul 4-3 che dura pochi secondi, peraltro) e per un lungo tratto della partita ha dovuto farlo senza Gabriele Gori, la stella di questa Nazionale, il numero 10 da 13 gol nella prima fase, uscito per infortunio dopo pochi minuti e rientrato a poco più di due minuti dalla fine del match per l'assalto finale. Ma nella giornata in cui alla stella della squadra del ct Del Duca non riesce nulla (sul 2-1 calcia anche alle stelle un rigore) a salire in cattedra è il suo gemello. Del gol, si intende. Zurlo che, proprio in quell'ultimo assalto, raccoglie all'ultimo secondo un rilancio del portiere azzurro Del Mestre, si avvita alla perfezione e colpisce al volo la palla, senza dare scampo al portiere elvetico. Tripletta personale e gol che manda in paradiso l'Italia del beach soccer



