Doppietta nel finale e River ko: Gabigol “regala” la Coppa Libertadores al Flamengo

Gabigol manda in delirio il Brasile intero. E' l'ex interista il trascinatore del Flamengo al trionfo nella 60esima edizione della Coppa Libertadores. Nella finale disputata allo stadio “Monumental” di Lima i brasiliani si sono imposti in rimonta nei minuti finale sugli argentini del River Plate per 2-1 grazie proprio alla doppietta di Gabriel “Gabigol” Barbosa all'89' e al 92' che rimonta la rete di Rafael Santos Borré al 14'.



