Il Bruges frena il Real. Crollo Spurs, il Bayern ne fa 7. Icardi trascina il Psg

Girone A



REAL MADRID-CLUB BRUGGE 2-2

Chi si aspettava una vittoria semplice del Real si sbagliava di grosso. Gli uomini di Zidane non vanno oltre il pari con un Brugge che, fino a cinque minuti dalla fine, conduceva. La doppietta di Bonaventure nel primo tempo, su altrettante dormite della retroguardia di casa ha messo relativamente in discesa la partita della formazione di Clement. Serve il solito gol di Sergio Ramos al 10’ della ripresa a riaprire la sfida. Il Real, dopo aver accorciato, non impegna più di tanto Mignolet ed ha bisogno della zuccata di Casemiro per rimettere le cose a posto subito dopo l’espulsione di Vormer. Nel finale non succede nulla con il Real che si deve accontentare di un pari casalingo e il Brugge che, per quello fatto vedere, può anche un tantino recriminare.



GALATASARAY-PSG 0-1

Per rimanere a punteggio pieno nel girone al Psg basta la prima rete francese di Mauro Icardi a inizio ripresa. Un gol facile facile per l’ex attaccante dell’Inter che premia la scelta di Tuchel di schierarlo dal primo minuto al centro dell’attacco. Dopo un primo tempo avaro di emozioni una bella combinazione Di Maria-Sarabia permette a quest’ultimo di mettere un pallone che deve essere solamente spedito in fondo al sacco. Gioco semplice per l’attaccante argentino che non può sbagliare. La reazione del Galatasaray è tutta in un calcio di punizione di Falcao che si spegne di poco alto sulla traversa senza però impensierire più di tanto Navas. I parigini mettono una seria ipoteca al passaggio del turno.



Girone B



TOTTENHAM-BAYERN MONACO 2-7

Una tempesta sul cielo di Londra. Una tempesta che porta il nome di Gnabry, autore di quattro reti, una più bella dell’altra. Il Bayern asfalta il Tottenham mettendo a serio rischio la panchina di Pochettino, che già non era così salda. Eppure gli Spurs sono partiti bene, portandosi avanti al 12’ con il diagonale di Son. Ma già nel primo tempo la squadra di Kovac è riuscita a ribaltare la situazione con Kimmich e Lewandowski. Nella ripresa poi si scatena il giocatore ex Arsenal che abbatte totalmente la difesa londinese con due sgroppate clamorose, un sinistro che bacia il palo prima di spegnersi in fondo al sacco, e un destro chirurgico che non lascia scampo a Lloris. Nel mezzo il secondo centro della serata dell’attaccante polacco che fa sembrare facile un colpo da biliardo che tanto facile non è. Entra nel tabellino dei marcatori anche Kane, che sull’1-4 aveva acceso una piccola fiammella con il rigore trasformato dopo un fallo di Coman su Rose.



STELLA ROSSA-OLYMPIAKOS 3-1

Primi tre punti per la Stella Rossa che nel secondo tempo ribalta l’Olympiakos. A chiudere in vantaggio la prima parte di gara sono gli ospiti grazie al gol di Semedo. Anche se la complicità di Borjan è evidente. Nella ripresa invece, dopo l’espulsione di Benzia per doppia ammonizione, si scatenato i padroni di casa che prima trovano il pari con il sinistro del neo entrato Vulic e poi passano con due colpi di testa nel finale di gara di Milunovic e di Boakye - ex attaccante del Sassuolo – che sfruttano al meglio due calci d’angolo.



Girone C



MANCHESTER CITY-DINAMO ZAGABRIA 2-0

Regge per poco più di un’ora il muro eretto dalla Dinamo Zagabria davanti ad un Manchester City che sin da subito ha cominciato a macinare gioco. Ma la partita non si apre e il tecnico spagnolo deve pescare dal mazzo la carta Sterling, riuscendo così a stappare la contesa. La punta prima si mette in proprio siglando a porta sguarnita la rete del vantaggio e poi, in pieno recupero, serve l’assist per il 2-0 del diciottenne Foden, entrato qualche istante prima. La partita è stata sempre a senso unico con il City però che non è riuscito a sfruttare le enormi occasioni avute già nel primo tempo con Aguero e soprattutto con Silva che per ben due volte è andato vicino al vantaggio. Solo il cambio deciso dal tecnico spagnolo ha permesso agli inglesi di portare a casa una vittoria comunque meritata.



Girone D



LOKOMOTIV MOSCA-ATLETICO MADRID 0-2

Joao Felix e Thomas permettono all’Atletico di Simeone di volare a quota 4 in classifica. La prima rete in Champions con la nuova maglia del talento portoghese, all’alba del secondo tempo, apre la strada al successo dei Colchoneros. Un’azione partita e conclusa dal ventenne arrivato in estate dal Benfica che mette lo zampino anche nel raddoppio ospite, servendo a Diego Costa un docile pallone all’interno dell’area di rigore che l’attaccante spagnolo serve all’accorrente Thomas che da pochi passi non può proprio sbagliare. Tre punti semplici per la squadra del Cholo che appaia la Juventus in testa al girone D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA