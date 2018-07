Rizzoli confermato designatore di A. Tagliavento decide di voltare pagina

Nicola Rizzoli sarà ancora il designatore della serie A. L’annuncio è stato dato dal presidente dell’Aia nella conferenza stampa con la quale sono stati annunciati anche i nominativi dei presidenti dei Comitati Regionali Arbitri (per il Lazio confermato Luca Palanca).



Novità negli organici tecnici nazionali nella composizione della Can Lega Pro (entra Damato) e della Can D (entra Riccardo Tozzi). gli organi tecnici sono stati poi presentati al Commissario della Figc, Roberto Fabbricini.



Dei dismessi di quest’anno ex internazionali resta fuori soltanto Paolo Tagliavento, che per sua scelta ha preferito restare fuori, preferendo percorrerenaltre strade. “Paolo farà sempre parte della nostra associazione, ma ha preferito restare vicino ala famigoia anche in consoderazione di un contratto di lavoro che lo accompagnerà alla pensione”.