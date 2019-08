Non c'è Dzeko nella formazione anti Bilbao. Schick è rimasto a casa per problemi muscolari, affaticamento. Fonseca ancora non ha a disposizione il centravanti, a Perugia gioca Defrel, dato in partenza entro la fine del mercato. Questa la formazione della Roma per la sfida del Curi. In porta c’è Mirante mentre in difesa Mancini con Jesus, Florenzi a destra e Spinazzola a sinistra. A centrocampo altre rotazioni, visto l’impegno di sabato contro il Real Madrid. Pellegrini sarà al fianco di Diawara. In avanti, come detto, poca scelta per i giallorossi, con Dzeko e Defrel uniche punte convocate: stavolta in campo dall’inizio il francese. A sorpresa nel ruolo di trequartista, non Zaniolo (Pastore è infortunato) ma c'è Antonucci





AS ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Mancini, Jesus, Spinazzola; Pellegrini, Diawara; Under, Antonucci, Perotti; Defrel

A disposizione: Fuzato, Pau Lopez, Fazio, Kolarov, Santon, Zaniolo, Kluivert, Cristante, Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca



ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón; Capa, Yeray Alvarez, Iñigo Martinez, Yuri B.; Dani Garcia, Unai Lopez; Muniain, Raul Garcia, Cordoba; Iñaki Williams.

A disposizione: Herrerin, Unai Nuñez, Ganea, Larrazabal, Sancet, Vesga, Kodro.

Allenatore: Garitano



Arbitro: Fabio Maresca





5′ Azione di Defrel sulla fascia destra. Il francese entra in area, mette in mezzo ma la difesa libera



10′ spunto di Spinazzola sulla sinistra, serve in area Antonucci, che svirgola il pallone.



15' Juan Jesus è bravo a stoppare una progressione pericolosa di Williams



21' Pellegrini pesca Florenzi in area. Controllo difficile ma efficace, decisiva l'uscita del portiere



26' GOL di Muniain, Athletic in vantaggio: errore nel fraseggio basso tra Diawara e Juan Jesus

