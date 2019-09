L'Atalanta sbanca l'Olimpico: Roma sconfitta 2-0

di Ugo Trani

Gasperini fa subito capire a Fonseca perché ha scelto di restare a Bergamo, scartando la proposta di Pallotta. L'Atalanta, guardando anche alla panchina, è più pronta della Roma. Più avanti. E' già squadra. Il terzo posto dell'anno scorso qualcosa sta a significare. La rosa è stata addirittura migliorata. E si vede nello scontro diretto per il 4° posto all'Olimpico: il risultato è giusto (0-2), meritano i nerazzurri. Padroni del match, tatticamente e tecnicamente. Decisiva la rinuncia totale dei giallorossi e l'ingresso pesante di Zapata a metà ripresa. Il centravanti ha chiuso la sfida che, essendo a senso unico, ha aspettato solo di conoscere il suo protagonista.



PASSO INDIETRO

La Roma è irriconoscibile. Non è un caso che per la prima volta in questa stagione non riesce a segnare nemmeno un gol. Ne prende due, e sono già nove in cinque gare di campionato (l'unico clean sheet in Europa League), creando meno dell'Atalanta. Che vince e soprattutto domina, come riconosce a fine partita lo stesso Fonseca, meno presente del solito nella lettura della sfida. Probabilmente si è fatto condizionare dal 3-4-2-1 di Gaspaerini e, dopo dieci minuti, ha lasciato il 4-2-3-1 per mettersi a speccHio. Il baricentro eccessivamente basso ha permesso ai nerazzurri di conquistare campo. La prudenza, insomma, non ha pagato. Nel primo tempo solo una chance per Dzeko, nella ripresa quella di Zaniolo sullo 0 a 0, con salvataggio di Toloi. E quella per Kalinic per il possibile pari.



A SENSO UNICO

L'Atalanta è aggressiva e anche più brillante. Gasperini., dopo il pari casalingo con la Fiorentina, ha cambiato sei giocatori. Il doppio del collega che si è fermato a tre, inserendo il debuttante Smalling, bravo fino al gol di Zapata, Spinazzola, nuovamente fermato da un infortunio muscolare, e Zaniolo. L'errore di Veretout, sbagliando il cambio di campo con il passaggio per Gomez nell'azione del vantaggio nerazzurro, ha indirizzato il match. Zapata, dentro per Ilicic, ha fatto la differenza. Alla mezz'ora Fonseca è passato al 4-4-2, con Kalinc che ha sparato a salve davanti a Gollini. Zapata ha preso in contropiede il palo esterno, de Roon ha raddoppia ad inizio recupero, colpo di testa a porta vuota, per la gaffe di Pau Lopez sulla punizione di Freuler: uscita senza prendere la palla, lasciata a Pasalic che fa da torre per il compagno e certifica il primo ko stagionale della Roma. Fiacca e spaventata.



