Roma-Barcellona, «Lui sapeva già tutto»: la parodia su Totti e i fotomontaggi del web

di Veronica Cursi

«Lui sapeva già tutto». Sta impazzando in rete la foto di Francesco Totti che ride durante il sorteggio dei gironi di Champions League nel 2017: il momento in cui pesca il Barcellona per la Juventus e sghignazza.

«Ora si spiega», scrive qualcuno. E ancora: «Tutto torna».



La Roma batte il Barcellona e sui social si scatena l'ironia del web: «Torna a casa Messi» e un fotomontaggio con la faccia del giocatore del Barcellona sul corpo del cane Lessie. E ancora la faccia del giocatore che si chiede: «Ma Manolas e De Rossi non giocavano con noi all'andata?», riferedendosi alla sonora sconfitta sul campo di Barcellona. Invece stavolta la Roma ha fatto sognare e la città è impazzita. A partire dal presidente Pallotta che si è tuffato nella fontana di piazza del Popolo. Immancabili i riferimenti alla situazione politica. «A questo punto direi di conferire il mandato esplorativo per la formazione del governo alla Roma», scherza qualcuno. E alle buche in città: «Il piano sta funzionando» e una foto della Raggi che ride e del pullman del Barcellona che sprofonda in una voragine.

