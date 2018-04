Roma-Barcellona 0-0 Diretta alle 20.45 Difesa a tre, Nainggolan dietro a Dzeko e Schick

La Roma riceve all'Olimpico il Barcellona per la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League: si parte dal 4 a 1 dell'andata per i blaugrana, un punteggio troppo severo per una Roma che ha molto da recriminare con la sfortuna, con la propria inesperienza e con qualche decisione arbitrale un tantino penalizzante quando i giochi erano ancora aperti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-1-2): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan; Schick, Dzeko.

In panchina: Skorupski, Bruno Peres, Gonalons, Pellegrini, Gerson, El Shaarawy, Under.

All. Di Francesco.

BARCELLONA (4-4-2): ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, L. Suarez.

In panchina: Cillessen, Vermaelen, Paulinho, Andrè Gomes, D. Suarez, Dembelé, Alcacer.

All. Valverde.

