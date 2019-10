Roma-Borussia M., dalle 18.55 La Diretta le probabili formazioni

Roma e Borussia Monchengladbach si giocano questa sera molte delle possibilità di proseguire verso la qualificazione ai sedicesimi di finale. I capitolini, 4 punti in classifica dopo la vittoria sull'Istanbul e il pareggio col Wolfsberger, con i 3 punti consoliderebbero la leadership nel girone; i tedeschi invece hanno bisogno del bottino pieno per risalire la china di una classifica al momento deficitaria, che li vede ultimi con un solo punto in graduatoria.



SEGUI LA DIRETTA



LE PROBABILI FORMAZIONI:

ROMA: (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Pastore; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko

BORUSSIA M.: (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Jantsche, Elvedi, Wendt; Zakaria, Kramer; Neuhaus, M.Thuram, Pléa; Embolo

