Roma-Brescia, dalle 15.00 La Diretta le formazioni ufficiali: Florenzi e Pellegrini dal 1'

La Roma torna a giocare all'Olimpico e riceve il Brescia, ultimo in classifica con 7 punti ma con una partita da recuperare, quella col Sassuolo, rispetto a tutte le altre squadre. I giallorossi vogliono riprendere immediatamente il proprio cammino dopo la battuta d'arresto di Parma, dove hanno incassato la sconfitta per 2-0, mentre i lombardi hanno bisogno disperato di ritrovare punti e fiducia sotto la guida del tecnico Fabio Grosso per dimenticare subito lo 0-4 casalingo subito dal Torino.



LE FORMAZIONI:

ROMA: (4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

BRESCIA: (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Donnarumma.



Il Brescia ha colto i 3 punti solamente una volta in 22 partite giocate all'Olimpico contro la Roma, il 1 novembre 1992; per il resto, solo 5 pareggi e ben 16 affermazioni dei giallorossi: l'ultima, il 14 settembre 2003, un rotondo 5-0 grazie alle reti di Montella, Chiwu, doppietta di Totti e per chiudere John Carew su rigore.

