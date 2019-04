Tutto facile per la Roma: tris al Cagliari e quarto posto

La Roma fa in pieno il suo dovere e la Sud, applaudendo e cantando, promuove la prestazione. Ancora di più, a 4 turni dal traguardo, conta però il risultato: i giallorossi superano il Cagliari, 3-0 all'Olimpico, e salgono al 4° posto, piazzamento mai raggiunto in questa stagione. Adesso devono aspettare i risultati delle rivali nella corsa Champions, il Milan che giocherà domani sera in trasferta contro il Torino e l'Atalanta che lunedì a fine pomeriggio ospiterà l'Udinese: il vantaggio di Ranieri su Gattuso e Gasperini, al momento, è di 2 punti.



La partita, ovviamente per merito della Roma, non è mai nata. Il Cagliari, con 11 punti in più dell'Empoli terzultimo che nel pomeriggio ha perso a Bologna, è in pratica salvo. In meno di 8 minuti i giallorossi sono avanti di 2 reti: segna subito Fazio di testa, 5° gol stagionale, e raddoppia Pastore, tornato titolare in campionato dopo 7 mesi (ultima presenza dall'inizio nel derby d'andata del 29 settembre), destro chic nell'angolo. La formula chiaramente offensiva premia Ranieri che, schierando Kluivert ed El Shaarawy nel tridente con Dzeko, si prende in fretta questi 3 punti utilissimi. E comunque obbligatori per la volata finale. L'esibizione è convincente: l'unica chance dei rossoblù è il destro di Pavoletti alzato sopra la traversa da Mirante. Il pubblico, insomma, si diverte: con chance a raffica, la traversa di Pastore nel primo tempo e il palo di Dzeko nella ripresa (19 legni in stagione). Kluivert ed El Shaarawy sono ispirati sulle fasce, Florenzi decolla sulla corsia di destra, arrivando da dietro.Mirante, imbattuto in 3 delle ultime 4 partite, è il simbolo della ritrovata solidità della Roma. Ma, nel Cagliari, si fa apprezzare il suo possibile erede: Cragno, pure se incassa la rete di destro di Kolarov nel finale (8° gol, primato personale), evita la figuraccia a Maran, nella sfida inedita contro Ranieri. Tra gli obiettivi del club giallorosso anche Barella e Pavoletti. Non è il pomeriggio per mettersi in mostra. Lo è per Pastore, fischiato prima del via e applaudito quando lascia il posto a Perotti.

