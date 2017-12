Spaventoso incidente per Perotti: la sua Porsche è distrutta

di Gianluca Lengua

Questa mattina mentre Diego Perotti stava raggiungendo il centro sportivo di Trigoria, è stato tamponato a bordo della sua Porsche. Nessun danno fisico per il calciatore, ma la parte anteriore e posteriore dell’auto sono andate distrutte. Dalle prime informazioni, il giocatore ha raggiunto la squadra al Fulvio Bernardini dove è in ritiro ed ha confermato di star bene. Ieri l’attaccante non è stato convocato da Di Francesco per la gara di questa sera (ore 18.30) contro la Spal per consentirgli di recuperare da alcuni problemi muscolari.



Non è la prima volta che un calciatore della Roma è vittima di un incidente stradale: eclatante è stato il sinistro di Bruno Peres alle 5.30 di mattina che a bordo della sua auto si è schiantato contro due paletti di marmo nei pressi di Castel Sant’Angelo. Meno grave quello di El Shaarawy vicino all’Eur che ha urtato una Panda.

