Roma, Kolarov: «Niente Stella Rossa, finisco la carriera all'estero». A Trigoria è pronto il rinnovo

“La Stella Rossa è un grande club e ci ho giocato da bambino, ma non ho intenzione di tornare. Chiuderò la mia carriera all’estero”. Così Aleksandar Kolarov dal ritiro della Serbia. La Roma ha nei suoi programmi quello di prolungare l’attuale accordo con la Roma – che scade nel 2020 – di un anno più opzione per il secondo. E, si dice, che la società vuole proporre al serbo un ruolo in società quando appenderà gli scarpini al chiodo. Ma per quello c’è tempo: la fascia sinistra è ancora la sua.

