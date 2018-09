Roma-Lazio alle ore 15 La Diretta ecco le formazioni ufficiali

Si apre il programma della 7a giornata di Serie A all'Olimpico con l'anticipo delle ore 15 del sabato: ad andare in scena nella Capitale è il derby tra Roma e Lazio, la partita più attesa dell'anno da un'intera città. I giallorossi, in veste di padroni di casa e reduci da un periodo decisamente negativo, hanno ottenuto in settimana un'importante vittoria casalinga sul Frosinone, mentre i biancocelesti hanno fatto bottino pieno sul campo dell'Udinese al termine di una partita molto tirata.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Florenzi, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.



Si gioca oggi all'Olimpico il 149esimo derby nella storia della Serie A a girone unico; la bilancia pende decisamente dalla parte della Roma, con 53 vittorie a fronte di 58 pareggi e 37 successi dei biancocelesti. Il derby dello scorso anno, con la Roma a organizzare la partita, è finito 2-1 per i padroni di casa con gol di Perotti e Nainggolan e Immobile ad accorciare le distanze.

