Roma-Liverpool, firmata ordinanza: alcol vietato, attesi 5mila inglesi

Si è tenuta questa mattina in questura una prima riunione tecnica, nel corso della quale il questore Guido Marino ha illustrato, ai funzionari interessati, le linee guida che saranno alla base delle misure che verranno adottate in occasione dell’incontro di calcio di mercoledì prossimo. Sono stati poi esaminati, nel dettaglio, alcuni degli aspetti organizzativi, studiati per far vivere al meglio, in condizioni di massima sicurezza, la città di Roma.



Alla manifestazione sportiva è prevista la presenza di circa 65 mila spettatori di cui 5.000 circa della squadra ospite, che giungeranno a Roma per assistere alla partita. Previsti controlli presso gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e nei tradizionali luoghi di ritrovo nelle aree del centro storico della Capitale, che saranno presidiate sin dalla sera del 1° maggio. Emesso, dalla Prefettura di Roma, il provvedimento del divieto di vendita per asporto e trasporto, nella pubblica via, di bevande in bottiglia o in contenitori di vetro, nonché il divieto di consumo nella pubblica via di qualsiasi tipo di bevanda alcolica in ogni genere di contenitore.



Il divieto sarà in vigore nelle zone limitrofe allo stadio Olimpico ed alle direttrici di afflusso e deflusso, fino alla ZTL diurna del centro storico e nell’area di via Cavour, del Colosseo, piazzale Flaminio e piazza delle Canestre, dalle ore 19 del 1° maggio alle ore 7 del 3 maggio. Punto di aggregazione per i tifosi ospiti sarà, come di consueto, piazzale delle Canestre, nella zona di Villa Borghese, dove potranno sostare, in attesa di essere scortati allo stadio Olimpico, già dalle ore 15.



L’apertura dei cancelli sarà anticipata, per i tifosi ospiti, alle ore 17. Prevista una task force formata da agenti della Polizia di Stato e di Roma Capitale che avrà il compito di controllare il rispetto dell’ordinanza del Prefetto e delle normative in materia di vendita abusiva di prodotti nelle adiacenze dello stadio ed in funzione di anti bagarinaggio. In relazione a quest’ultimo fenomeno, da segnalare il sequestro, da parte degli agenti della Divisione della Polizia Amministrativa, di tre biglietti per l’incontro di mercoledì, messi in vendita a 7.000 euro da un bagarino, un 28enne italiano, che è stato identificato e sanzionato.



Nella mattinata odierna, inoltre, il questore di Roma ha emesso il provvedimento di Daspo nei confronti dei due italiani arrestati in Inghilterra per i disordini avvenuti a Liverpool, nonché di un terzo tifoso della squadra giallorossa, nel frattempo identificato dagli agenti della Digos. «Il piano di sicurezza che verrà messo a punto sarà finalizzato a far si che i romani possano svolgere senza variazioni le consuete attività ed i tifosi ospiti godere della Capitale e del match nella massima sicurezza e tranquillità. A tale fine nessun invito è stato rivolto ai commercianti della zona ad anticipare la chiusura dei negozi alle ore 18 del 2 maggio, come segnalato da alcuni organi di stampa», ha affermato il portavoce della Questura dott.ssa Sarah Scola al termine della riunione.

