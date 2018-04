Roma-Liverpool, centinaia in fila davanti ai Roma Store per aggiudicarsi un biglietto

Non accennano a finire le code davanti ai Roma Store per i biglietti di Roma-Liverpool: presi d'assalto tutti i negozi con code chilometriche e tifosi in paziente attesa. Già ieri dopo il sorteggio di Champions erano non meno di 200 le persone in fila davanti a tutti i punti vendita. Per gli abbonati la vendita termirerà alle 23.59 di martedì 17 aprile, mentre per tutti gli altri inizierà dalle 10 di mercoledì 18 aprile.

