Ponte aereo dei tifosi della Roma in viaggio verso Liverpool

«Forza Roma alè!»: si è colorato di giallorosso questa mattina l'aeroporto di Fiumicino con il mini esodo di tifosi della Roma a Liverpool che assisteranno, questa sera, all'incontro di semifinale di Champions League contro i «Reds». Bandiere, maglie, sciarpe ed anche alcuni striscioni fanno bella mostra sulle centinaia di sostenitori giallorossi che, carichi di fiducia e qualche scaramanzia, hanno intonato anche dei cori di incitamento per Di Francesco ed giocatori che scenderanno in campo all'Anfield contro Salah, Firmino e compagni. Il «Ponte aereo» verso la città dei Beatles è in corso dalle 8: dopo un primo volo di tifosi partito ieri sera alle 22.25, si stima che oltre un migliaio di sostenitori stia partendo questa mattina a bordo di 6 voli, tre operati dalla compagnia Neos, uno da Blu Panorama e due da Alitalia, che ha allestito rispettivamente un volo di linea speciale, un Airbus 330 con 262 posti, ed uno charter da 144.

