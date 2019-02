Roma-Milan ad alta tensione: attesi 40 mila tifosi e una dura contestazione

di Gianluca Lengua

Alta tensione per Roma-Milan di domenica sera: dopo il ko per 7 a 1 contro la Fiorentina in Coppa Italia il club si aspetta una dura contestazione dai tifosi della Curva Sud. Saranno circa 40 mila gli spettatori presenti allo stadio Olimpico, oggi c’è stato un tavolo tecnico in Questura per predisporre le misure di sicurezza: l’apertura dei cancelli è prevista alle 18.30, ma solo per il settore ospiti sarà anticipata alle 17.30. Sarà istituita una task force composta da polizia di Stato, guardia di finanza e polizia Roma Capitale che vigilerà sul rispetto delle ordinanze prefettizie e sulla presenza di bagarini, parcheggiatori e venditori abusivi.

L’andamento altalenante dei giallorossi, ormai fuori dall’unica competizione che realisticamente poteva portare un trofeo in bacheca, ha deluso la tifoseria che si è riversata davanti al centro il tecnico e sui social per esprimere per esprimere il disappunto.

