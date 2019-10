Roma-Milan, Francesco Totti torna all'Olimpico da tifoso. Con lui anche Malagò

di Gianluca Lengua

Francesco Totti torna allo stadio Olimpico assieme al presidente del Coni Giovanni Malagò che lo ha accompagnato in auto con il figlio Cristian fino all'ingresso dove entrano le squadre. L’ex dirigente giallorosso per la prima volta dopo 30 anni nella Roma siede sugli spalti da tifoso. Era dal 26 maggio 2018 - quando i giallorossi affrontavano il Parma - che l’ex numero 10 non assisteva dal vivo a un match della squadra di Pallotta. I destini della Roma e di Totti si sono divisi lo scorso 17 giugno quando nel salone d’Onore del Coni, Francesco ha convocato una conferenza stampa annunciando il suo divorzio dal club per visioni differenti rispetto a quelle del presidente.

