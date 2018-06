Roma, Nainggolan incontenibile: si filma in bagno a petto nudo mentre canta l'inno del Belgio

di Gianluca Lengua

Dopo le dichiarazioni che hanno fatto discutere e la mancata convocazione al Mondiale in Russia, Radja Nainggolan ne combina un’altra delle sue: il Ninja sul suo account Instagram ha pubblicato un video in cui si riprende a petto nudo in bagno davanti a uno specchio mentre canta l’inno del Belgio. Alla fine del filmato appare la scritta «stay tuned…», a corredo del post il messaggio "Mi sto preparando alla partita" con i commenti di Fazio, Dzeko ed El Shaarawy . Una provocazione? Un gesto di vicinanza alla squadra che si sta preparando ad affrontare il Panama nella prima gara del girone? Impossibile saperlo, Radja non si sbottona nemmeno sul mercato. La Roma starebbe in procinto di chiudere l’accordo con l’Inter, ma il centrocampista non ha intenzione di muoversi dalla Capitale. I tifosi si stanno preparando a vivere un giugno infuocato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA