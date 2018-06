Roma, Nainggolan vola a Milano per firmare con l'Inter. In serata arrivano Santon e Zaniolo

di Gianluca Lengua

Il trasferimento di Radja Nainggolan all’Inter sta per concludersi: il Ninja questa sera raggiungerà a Milano dove domani si sottoporrà alla visite mediche e alla firma del contratto (4 anni a 4,5 milioni a stagione), mentre in serata arriveranno nella capitale le due contropartite, Davide Zaniolo e Nicolò Santon, offerte a Monchi per chiudere l’affare (oltre a 24 milioni di euro). Il giovane della Primavera nerazzurra raggiungerà in auto un albergo della Capitale, mentre il terzino atterrerà questa sera alle 21.55 all’aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Ibiza. Entrambi si sottoporranno domani mattina alle visite mediche a Villa Stuart. L’addio di Nainggolan non è stato digerito dai tifosi della Roma che hanno espresso tutta la loro rabbia sui social, criticando sia le modalità dell’affare (Santon non è stato giudicato all’altezza dei giallorossi) che il direttore sportivo Monchi colpevole di aver ceduto uno dei giocatori più importanti della rosa romanista. Domani sbarcherà nella Capitale anche Javier Pastore, il regista del Psg che metterà al servizio di Di Francesco qualità e fantasia, le visite mediche sono previste per martedì.

