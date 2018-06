Roma, Pallotta lascia la Capitale. In mattinata riunione con Baldissoni

di Gianluca Lengua

Vacanze rovinate per il presidente James Pallotta che in questi giorni ha fatto tappa nella Capitale con la moglie e una coppia di amici per tre giorni di relax. La notizia dell’arresto del costruttore Luca Parnasi e di altre 8 persone legate alla costruzione dello Stadio Tor di Valle è stato un fulmine a ciel sereno: ieri un fiume di telefonate ha caratterizzato la giornata del presidente, mentre questa mattina è andata in scena la riunione con il direttore generale Mauro Baldissoni (ieri a Milano per una riunione di Lega) che negli ultimi anni si è occupato del dossier Stadio della Roma. Oggi, poco prima delle 10, la partenza per costiera Amalfitana dove Pallotta trascorrerà il resto delle vacanze prima di rientrare negli Stati Uniti: «Cosa accadrà se il progetto Stadio dovesse fermarsi? Allora dovrete venirmi a trovare a Boston», sono le parole dell’imprenditore di Boston rilasciate mercoledì.

