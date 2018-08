Roma, Pallotta: «Ronaldo? Positivo per la Serie A, ma non ho capito come lo ha pagato la Juve»

di Gianluca Lengua

Dalle cessioni di Nainggolan e Alisson, al tuffo nella fontana dopo Roma-Barcellona 4-1, James Pallotta cerca punti di contatto con i tifosi dispiaciuti per l’addio di due punti di riferimento della Roma dello scorso anno: «La gente fuori pensa che tu possa avere una scelta, ma in realtà non ce l’hai. Così cerchi di ricavarne il massimo e acquisti giocatori migliori o almeno dello stesso livello di chi se ne è andato. I tifosi pensano che sia semplice per noi vendere e acquistare giocatori, ma per lo staff non lo è affatto. Il giocatore che mi è dispiaciuto di più vendere? Salah, ma dovevamo lasciarlo andare. È stato difficile perché aveva ancora un anno di contratto. Ha chiesto di essere ceduto e di tornare in Premier League». Pallotta poi commenta l’arrivo di Ronaldo alla Juventus: «Ho pensato che fosse un buon acquisto per la Serie A perché negli ultimi anni è stata sottovalutata. Non l’ho presa come se fosse una cosa negativa per la Roma. È un giocatore spettacolare uno dei migliori al mondo. Ho pensato che avrebbe avuto più difficoltà rispetto alla Spagna. E poi sto cercando di capire come lo avrebbe pagato la Juventus».



Il presidente ricorda poi il tuffo nella fontana a piazza del Popolo dopo il 4 a 1 al Barcellona che ha sancito la qualificazione alla semifinale di Champions: «Con il senno di poi posso dire che non stavo pensando affatto. Ero preso dal momento. La cosa incredibile è che quando Manolas ha segnato non mi sono messo a esultare, ma ho guardato lo stadio e non riuscivo a credere quanto felici fossero le persone. Era incredibile. È stato bellissimo, ha mostrato l’essenza dello sport. Anche se sei un giocatore professionista, in un momento come quello è come se tornassi bambino. Quando siamo tornati in hotel in Piazza del Popolo c’era tutto il personale, saranno state 25 persone che indossavano magliette della Roma. Sono entrato e uno di loro ha detto che c’erano migliaia di tifosi alla fonata e che avrei dovuto salutarli. Zecca e gli altri cercano di dissuadermi, ma ho pensato che sarebbe stato divertente. Mentre stavo andando mi sono messo a guardare la fondana e poi i tifosi. Ho iniziato a togliermi la giacca e la cravatta e ho pensato ‘ok facciamolo di nuovo’. Non era la prima volta che entravo in una fontana, ma è stata la prima volta che mi hanno multato per questo. Non credo stessi veramente pensando. Ma ne è valsa la pena».

