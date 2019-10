Roma, paura per Cristante: si teme un lungo stop. Kalinic fuori quattro settimane

di Gianluca Lengua

Piove sul bagnato in casa Roma: ai 12 infortuni subiti dai giallorossi da inizio stagione (di cui 9 muscolari), nel corso del match contro la Sampdoria di ieri si sono aggiunti al bollettino Cristante e Kalinic che avrebbero riportato rispettivamente: una lesione al tendine del pube e una lesione di primo grado al collaterale mediale. Al momento il club ancora non ha diramato un bollettino ufficiale, ma per il centrocampista si tratterebbe di una ricaduta che potrebbe costringerlo a sottoporti a un’operazione che lo lascerà in infermeria per i prossimi tre mesi. Meno problematico l’infortunio di Kalinic che potrebbe risolvere sottoporsi a una terapia conservativa della durata di circa un mese per poi rientrare in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA