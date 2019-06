Roma "smobilita": Florenzi verso l'Inter

di Stefano Carina

Fair play finanziario: bisogna vendere calciatori entro il 30 giugno. La stella polare da seguire in questo primo scorcio di mercato sono le parole di Totti. Il modus operandi giallorosso ormai è noto: sistemare i conti e poi, dal 1. luglio, iniziare a investire. Con l’incognita dei preliminari di Europa League a incombere sul piano organizzativo dei giallorossi (la decisione sul Milan dovrebbe slittare alla prossima settimana e mercoledì, a Trigoria, è previsto il raduno: se i rossoneri vengono squalificati, salta il ritiro di Pinzolo), entro fine mese la Roma deve rientrare di 40-45 milioni di plusvalenze. Indiziati alla partenza sono Dzeko (Inter), Manolas (Napoli) e Luca Pellegrini (Juventus). Rispettivamente i tre sono a bilancio a 4,6 milioni, 4,5 e a 0. Sul greco a Trigoria sono pronti al braccio di ferro con De Laurentiis: chiesto il pagamento della clausola rescissoria.

La rosa sarà dunque rivoluzionata. In difesa si attende ancora di capire cosa vuole fare l’Inter con Florenzi. Al primo approccio (Dalbert più conguaglio, rifiutato dal ds Petrachi) non è seguito un rilancio. L’attuale capitano non è considerato un incedibile.

COLPO NAZIONALE

In entrata il sogno rimane l’azzurro Barella. Il calciatore si è promesso all’Inter che fatica però a trovare l’intesa col Cagliari. La Roma prova a sfruttare questo empasse per inserirsi, rilanciando con il club sardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA