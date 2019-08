Roma-Real Madrid 7-6: dopo il 2-2 al 90' ai rigori decide l'errore di Marcelo

La Roma batte il Real Madrid 7-6 dopo i calci di rigore (2-2 dopo i primi 90') nell'amichevole dello Stadio Olimpico, prima in casa stagionale per i giallorossi guidati dal nuovo allenatore portoghese Paulo Fonseca, e valida per la Mabel Green Cup. A segno nei tempi regolamentari per le merengues Marcelo (16' pt) e Casemiro (39' pt), per i giallorossi gol di Perotti (34' pt) e Dzeko (40' pt). Ai calci di rigore decisivo l'errore di Marcelo che così assegna la Mabel Green Cup alla Roma.



La cronaca (a cura della redazione)

Marcelo tira forte e centrale: traversa e palla fuori La Roma vince contro il Real Madrid



Brivido Spinazzola: Courtois non ci arriva per un pelo GOL 5-4



Modric la mette nell'angolino con freddezza GOL 4-4



Anche Cristante spiazza il portiere del Real GOL 4-3



Bale spiazza Pau Lopez GOL 3-3



Antonucci senza paura GOL 3-2



Pau Lopez a destra, palla a sinistra. Isco non sbaglia GOL 2-2



Under spiazza Courtois con grande freddezza GOL 2-1



Pau Lopez intuisce il destro di Kroos ma non riesce a fermarlo GOL 1-1



Comincia Kolarov: sinistro secco alla destra di Courtois. GOL



RIGORI



93' Finisce in parità: si va ai calci di rigore



78′ Buon’occasione per Vinicius che tira di prima a giro dalla sinistra. Ottima ancora la risposta di Pau Lopez



77' Ancora Pau Lopez in evidenza: respinto il tentativo ravvicinato di Jovic



75′ Doppio cambio per la Roma: escono Dzeko e Zaniolo, entrano Schick e Antonucci



70′ Nel Real Madrid: esce Hazard ed entra Isco



69′ Discesa sulla sinistra di Kolarov che lascia partire il mancino dal limite dell'area: para Courtois



67′ Altro cambio per la Roma: esce Perotti ed entra Kluivert



63′ Ammonito Militao per un fallo in ritardo su Under



61′ Doppio cambio per Fonseca. Escono Florenzi e Pellegrini, esordio all’Olimpico per Spinazzola e Diawara



60′ Altri tre cambi per il Real Madrid: escono Carvajal, Casemiro e Benzema, dentro Odriozola, Bale e Kroos



47′ Benzema prova il tiro a giro dal limite dell’area, Pau Lopez mette in angolo



46′ Nel Real fuori Nacho e Valverde, dentro Jovic e Vinicius Jr.



SECONDO TEMPO



40' GOL pari di Dzeko, servito in verticale da Under



39' GOL di Casemiro, che di testa sovrasta Kolarov (rete in sospetto fuorigioco)



34 GOL di Perotti, scappa Zaniolo sulla destra e serve un pallone delizioso per Perotti, che mette dentro con Courtois in uscita



16' GOL di Marcelo, Modric allarga a sinistra per il brasiliano che entra in area, porta il pallone sul destro e batte Pau Lopez



13' Gran tiro di Perotti, respinto da Curtois



9' Ancora Dzeko innesca Under, che scappa sulla destra, mette al centro per Edin che appoggia per Florenzi. Il tiro è centrale su Courtois,



7' Spettacolare Dzeko, che manda in porta Under, che colpisce la traversa



3′ Kolarov mette un cross basso per Dzeko che stoppa in area e scarica al centro per Pellegrini che manca il tap-in



PRIMO TEMPO



Ecco la formazionI di Roma e Ral Madrid

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko

A disp. Mirante, Fuzato, Santon, Mancini, Spinazzola, Diawara, Schick, Kluivert, Antonucci, Defrel

All. Fonseca



Real Madrid (3-5-2): Courtois; Nacho, Varane, Militao; Carvajal, Casemiro, Valverde, Modric, Marcelo; Hazard, Benzema

A disp.: Navas, Fuidias, Odriozola, Isco, Kroos, Bale, Vazquez, Jovic, Vinicius Jr.

All. Zidane



Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)





