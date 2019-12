Roma-Spal, dalle 18.00 La Diretta le probabili formazioni

Roma e SPAL scendono in campo quest'oggi all'Olimpico nel match domenicale delle ore 18, che riveste un'importanza fondamentale per entrambe le compagini. I giallorossi infatti, reduci dal giovedì di Europa league, con una vittoria staccherebbero momentaneamente il Cagliari portandosi a ridosso della Lazio, in attesa della sfida di domani sera proprio tra sardi e biancocelesti; hanno un disperato bisogno di punti però gli emiliani, al momento ultimi con soli 9 punti in graduatoria.



LE PROBABILI FORMAZIONI:

ROMA: (4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Cetin, Fazio, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca

SPAL: (4-3-1-2) Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic, Igor; Murgia, Valdifiori, Missiroli; Valoti; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici



La Roma è reduce da 3 vittorie consecutive di fronte ai propri tifosi, contro Milan, Napoli e Brescia; nel campionato in corso all'Olimpico ha perduto solo per mano dell'Atalanta. Numeri da incubo per la SPAL in trasferta: un solo punto conquistato grazie al pareggio di Udine in 7 partite fin qui disputate, un solo gol messo a segno e 11 subiti.

