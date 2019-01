Roma-Torino alle 15 La Diretta Di Francesco punta su Dzeko

All'Olimpico Roma e Torino aprono le danze per la Serie A nel nuovo anno. I giallorossi di Di Francesco, dopo le vittorie su Sassuolo e Parma, sono rientrati prepotentemente nella corsa al quarto posto, occupato dai 'cugini' della Lazio e distante solamente due lunghezze. Sono 34 i punti della Roma, contro i 27 del Torino. I granata hanno una striscia aperta di 3 risultati utili consecutivi, grazie ai pareggi esterni con Lazio e Sassuolo, intervallati dalla vittoria casalinga sull'Empoli. Gli uomini di Mazzarri con una vittoria aggancerebbero gli avversari al sesto posto in classifica, e si proporrebbero come rivale scomoda per un piazzamento in Europa League.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Greco, Lu. Pellegrini, Marcano, Santon, Coric, Nzonzi, Pastore, El Shaarawy, Schick.

All.: Di Francesco.

Torino (3-4-3): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Ansaldi, Ola Aina; Parigini, Iago Falque, Belotti.

A disp.: Ichazo, Rosati, Bremer, Ferigra, Adopo, Berenguer, Lukic, Edera, Millico, Zaza.

Allenatore: Mazzarri.

