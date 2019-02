Roma, Zaniolo si arrabbia con Le Iene: «Preferisco che si parli di me in campo e non di mia madre»

di Gianluca Lengua

Il servizio delle Iene il cui protagonista è Nicolò Zaniolo è finito con il centrocampista visibilmente nervoso che scende dalla macchina e lascia mamma Francesca con la Iena che incalzava sulla possibile partecipazione al Grande Fratello: «Preferisco che si parli di me in campo e non di mia madre». Zaniolo perde la pazienza quando capisce che l’intervista sarebbe andata a parare su una possibile partecipazione della madre al reality show di Canale 5: «No no, già è tanto questa intervista che neanche volevo fare. Il reality proprio no», aggiunge Zaniolo che lascia di scatto l’auto alterato, parla al telefono e poi risale mentre la madre continua a parlare imbarazzata con l’inviato delle Iene.



Mamma e figlio, la giovane e il bimbo fenomeno, che ha stregato i tifosi della Roma. La signora regina di Instagram con oltre 255mila follower. Un po' calcio, un po' gossip e un po' spettacolo. Lui: «Non mi sento il nuovo Totti, ma spero di rimanere per sempre alla Roma per diventarne una bandiera». Nicolò Zaniolo fissa gli obiettivi per la sua carriera da calciatore. Il giovane talento giallorosso ha ammesso di voler percorrere la carriera in stile Totti: «Mi piacerebbe diventare una bandiera come lo è stato Francesco o Del Piero. Per me sarebbe un sogno, ma ci proverò». E sui consigli di Totti: «Mi ha detto di rimanere con i piedi per terra perché il bello deve ancora venire».



E la mamma? Con il figlio senza patente, ad accompagnare il centrocampista ogni giorno al Fulvio «Come faccio con le ragazze? Adesso penso solo al calcio. Mi piace Belen», E la mamma approva. A tener banco nella capitale oltre alle prestazioni in campo del ragazzo ci sono anche i selfie ‘destabilizzanti‘ della mamma: «Il problema è che faccio la ‘boccuccia’? Lo fanno tutti…». Non però un reality come il Grande Fratello, al quale Francesca Costa aveva ammesso di voler partecipare: «Avevo parlato del GF come battuta, può essere una trasmissione per me perché non sapendo far niente chiunque ci può andare. Non so cosa dire…». A quel punto è intervenuto il figlio: “Basta che dici di no…».

© RIPRODUZIONE RISERVATA