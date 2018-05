Ronaldinho, che doppietta: «Sposerà le sue due fidanzate». Convivono in tre dal 2016

Oltre alle sue doti da di fantasista sul campo, e nei suoi anni migliori anche di bomber, mezzo mondo è consapevole delle doti fuori dal campo di Ronaldinho, l’ex Pallone d’oro, campione del mondo nel 2002 col Brasile e d’Europa nel 2006 col Barcellona e visto anche in Italia con la maglia dello stellare Milan di Ancelotti prima, Leonardo e Allegri poi.







Ciò che non tutti sanno però è che Dinho sta per mettere a segno una clamorosa doppietta. Ma stavolta non si tratta di un derby con l’Inter o di un Clasico contro il Real Madrid, ma di un doppio matrimonio: il brasiliano sposerà infatti, secondo O Dia , le sue due fidanzate Priscilla Coelho e Beatriz Souza. Ebbene sì, Ronaldinho avrebbe due fidanzate (sebbene lui e le interessate non abbiano mai confermato) e vivrebbero tutti insieme in una casa di Rio.



I media brasiliani hanno poi ricostruito questo amore a tre: la relazione con Priscilla sarebbe iniziata diversi anni fa, mentre Beatriz avrebbe fatto l’ingresso nella vita di Ronaldinho solo nel 2016. Da lì sarebbe iniziata la convivenza, che però la sorella dell’ex campione non vedrebbe di buon occhio, tanto da non essere invitata alle nozze. Se si parlasse di un calciatore a caso, nessuno avrebbe dubbi a pensare che si tratti probabilmente di una bufala: ma conoscendo Ronaldinho e la sua esuberanza, non si può davvero escludere nulla.

