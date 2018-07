Cristiano Ronaldo al mare con Georgina: «Si sposeranno in Italia»

Dopo le fatiche del mondiale in Russia Cristiano Ronaldo si rilassa al mare con la fidanzata. L’ex attaccante del Real Madrid e neo acquisto della Juventus è stato fotografato da “Gente” in acqua, col suo fisico scolpito, immerso in acqua con la sua fiamma Georgina Rodriguez.



Nata nel 1995 in Spagna la ragazza, al fianco di Ronaldo da un paio di anni, ha studiato danza classica e poi lavorato come modella, ma senza troppo successo.







Intanto si attende la presentazione ufficiale di Cristiano alla Juventus, mentre ancora si favoleggia sulla lussuosa dimora che lo ospiterà durante la sua permanenza in Italia.



Lovely moments!👌🏽 Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: Lug 12, 2018 at 12:45 PDT

