Cristiano Ronaldo alla Juve, per "As" è fatta: «Sì del Real all'offerta da 100 milioni»

di Redazione Sport

«È la Juve il club in pole position per ingaggiare Cristiano Ronaldo»: la clamorosa indiscrezione arriva dalla Spagna, a firma del quotidiano Marca, solitamente molto ben informato sulle vicende Real Madrid. La notizia è pubblicata anche dal portoghese A Bola. Secondo Marca, che apre il giornale di oggi col titolo a tutta pagina «La Juve punta dritto su CR7», il club bianconero è pronto a offrire 120 mln di ingaggio fino al 2022. La clausola di 1 miliardo, sottolinea sempre il giornale, è in realtà ampiamente trattabile «a cifre accessibili».



E a rincarare la dose ci pens anche AS. Il quotidiano sportivo spagnolo conferma le voci secondo cui i bianconeri sono vicini al pallone d'oro per cui sarebbe pronto un contratto quadriennale da 30 milioni a stagione. L'attaccante portoghese è vincolato ai campioni in carica della Champions da una clausola rescissoria da 1000 milioni di euro, clausola di cui nei mesi scorsi Cr7 ha parlato coi vertici societari ottenendo la rassicurazione che in caso di divorzio dal club la cifra chiesta sarebbe stata «ragionevole». Subito dopo la finale Champions vinta contro il Liverpool, Ronaldo aveva fatto intendere che il suo tempo al Real era giunto al termine e che a 33 anni era giunto il momento di cercare nuovi stimoli altrove. Determinante sarà la volontà del giocatore; nella storia del Real non è mai stato trattenuto un giocatore contro la sua volontà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA