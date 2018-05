Rozzano, insulti razzisti a un giovane giocatore: l'allenatore ritira la squadra

Volano offese razziste in campo verso un giovanissimo calciatore (categoria Esordienti) di colore del Pontisola (Chignolo d'Isola, in provincia di Bergamo) e il tecnico Igor Trocchia decide di ritirare la squadra dal torneo. Ecco quanto è accaduto a Rozzano, alla fine, come detto, di una sfida tra Esordienti. Un gesto forte, senza dubbio, per sostenere Yassine Sankara, un bravo attaccante del club bergamasco, bersagliato degli insulti.

