Brasile-Svizzera alle ore 20 La Diretta la Seleçao al debutto in Russia

Per i bookmakers di quasi tutto il mondo è la favorita numero uno per alzare la coppa in finale a Mosca il 15 luglio, ma per farlo dovrà riuscire a superare i fantasmi dell'incredibile 1-7 subito in semifinale quattro anni fa nel Mondiale giocato in casa. Il Brasile comincia oggi la caccia al suo sesto titolo contro la Svizzera, che quattro anni fa negli ottavi di finale fece sudare sette camicie all'Argentina poi finalista, arrendendosi solamente ad un gol di Di Maria al 118'.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI

BRASILE: -

SVIZZERA: -

© RIPRODUZIONE RISERVATA