Costa Rica-Serbia 0-0 La diretta Milinkovic sbaglia davanti a Navas

La grande sorpresa della scorsa edizione, il Costa Rica che arrivò ad un passo dalla semifinale prima di uscire ai rigori contro l'Olanda nel quarto di finale di Salvador de Bahia, torna ai Mondiali per provare a ripetere l'impresa brasiliana. Non sarà semplice però per i costarricensi, che devono destreggiarsi in un gruppo molto duro con Brasile, Svizzera e Serbia. Proprio gli slavi sono gli avversari nel debutto di oggi, al ritorno ai Mondiali dopo la mancata qualificazione del 2014.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Costa Rica (5-4-1): Navas; Gamboa, Duarte, Acosta, González, Calvo; Venegas, Borges, Guzmán, B.Ruiz; Ureña. A disp: Pemberton, Moreira, Smith, Oviedo, Waston, Gutierrez, Bolaños, Colindres, Wallace, Azofeifa, Tejeda, Campbell.



Serbia (4-2-3-1): Stojković; Ivanović, Milenković, Tosić, Kolarov; Milivojević, Matić; Tadić, Milinković-Savić, Ljajić; A. Mitrović. A disp: Rajković, Dmitrović, Rukavina, Spajić, Veljković, Rodić, Milivojević, Živković, Grujić, Kostić, Radonjić, Jović, Prijović.















