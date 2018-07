La Croazia all'esame Danimarca, inseguendo il sogno finale

di Alberto Abbate

Rosso, bianco e blu. Stavolta i colori della Croazia splendono davvero lassù. Bandiera addirittura in cima ai pronostici per la finale, ora ci credono tutti che questa squadra possa vincere il mondiale. Ecco la prima prova della verità, i ragazzi di Dalic dovranno confermarsi agli ottavi e staccare contro la Danimarca il pass per i quarti. Chi vincerà, se la vedrà poi con una fra Spagna e Russia. Il primo a puntare l'obiettivo è Modric che, con due partite, supererà Srna come croato con il maggior numero di presenze in un torneo internazionale (18 considerando Mondiali ed Europei). Ma il capitano sbircia pure un traguardo ancora più galactico: se davvero dovesse spingersi con la sua Nazionale sino in fondo, Luka potrebbe pensare di scippare al compagno Ronaldo persino il Pallone d'Oro. Le premesse ci sono perché il segreto di questa Croazia d'altronde è tutto a centrocampo. Pazzesca la prova contro l'Argentina, pazzesca la prova della mediana: Brozovic a rompere il gioco, Modric e Rakitic a dominare la scena con reti, chiusure, dribbling e filtranti. Risultato inalterato persino con Kovacic e Badelj titolari, ma oggi Dalic tornerà alle origini.



Dopo il turnover (9 cambi) messo in mostra nel match con l'Islanda, riecco la vera Croazia: in porta Subasic, davanti a lui la solita difesa a quattro formata da Vrsaljko, Lovren, Vida e Strinic. In mediana, spazio alla coppia Brozovic-Rakitic, a cui il ct chiederà di proteggere il trio offensivo Perisic, Rebic e Luka Modric, un po' più avanzato . Davanti, l'unica punta sarà Mario Mandzukic, ancora alla ricerca del primo gol in questa rassegna iridata. Fondamentali per Dalic saranno pure i cambi in corsa: in rampa di lancio Badelj, col gol e l'assist piazzati nell'ultima uscita. La terza vittoria su tre incontri nel girone chiuso a punteggio pieno. Adesso però si torna a fare sul serio, non ci si può certo affidare solo alla cabala: Danimarca battuta (3-0) in un grande torneo internazionale nell'Europeo 1996, ventidue anni dopo riecco il confronto.



Non trema, la Danimarca. Anzi, addirittura con coraggio si specchia nella Croazia. Stesso modulo e quasi stessi numeri (imbattibilità), la formazione di Hareide ha tutte le intenzioni di giocarsi le proprie carte al cospetto di Modric e compagni, sfruttando i punti deboli e magari un micidiale contropiede. Sarà uno schieramento simile a quello ammirato contro il Perù, al momento unico successo nel menù (due pari con Australia e Francia). Per contrastare la qualità balcanica, i danesi punteranno però soprattutto sui muscoli robusti e la corsa forsennati di Kvist e Delaney, che agiranno alle spalle della fantasia di Pione Sisto, Eriksen e Poulsen. Jorgensen farà le sponde. Comunque vada, in Russia resterà una delle due nazionali più bionde.

