Francia-Australia 0-0 La Diretta In avanti Griezmann, Mbappé e Dembelé

A Kazan arriva il momento del debutto anche per la Francia di Didier Deschamps, in un match subito molto avvincente contro l'Australia, giunta al suo quarto Mondiale consecutivo. I Socceroos hanno già assaggiato l'atmosfera russa l'estate scorsa in Confederations Cup, mentre la Francia ha alle spalle la grande delusione della finale europea persa in casa da smaltire e dimenticare.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI

Francia (4-3-1-2): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Tolisso, Kante, Pogba; Griezmann, Mbappé, Dembelé

Australia (4-2-3-1): Ryan; Risdon, Milligan, Salinsbury, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic, Kruse; Nabbout

© RIPRODUZIONE RISERVATA