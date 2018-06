Mondiali, Francia: Mbappé ko, a rischio l'esordio contro l'Australia

La Francia trema e s'interroga sulle condizioni di Kylian Mbappé, talento d'attacco molto atteso ai Mondiali, che ha lasciato l'allenamento ed è tornato scuro in volto nello spogliatoio, dopo un duro contatto con il difensore Adil Rami, che lo ha colpito nella caviglia sinistra. Nelle prossime ore le sue condizioni fisiche verranno valutate e solo allora si saprà se può essere impiegato o meno nella partita d'esordio dei 'Bleus' contro l'Australia. Il giocatore, che il Paris Saint-Germain prelevò un anno fa per la cifra-record di 180 milioni dal Monaco, dopo essere stato toccato duro, è stato costretto a fermarsi. Di certo un brutta tegola per il ct Didier Deschamps.



