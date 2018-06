â€‹Perù, Farfan ricoverato in ospedale dopo trauma cranico rimediato in allenamento

L'attaccante del Perù Jefferson Farfan è stato ricoverato in ospedale dopo trauma cranico rimediato in allenamento. Lo fa sapere la federazione peruviana aggiungendo che il giocatore si è scontrato con un compagno di squadra, il portiere, durante un allenamento. I primi test medici sono comunque «confortanti», anche se il giocatore dovrà restare ancora in ospedale. Per Farfan è presumibile che il Mondiale sia finito anzitempo, anche perchè il perù è già virtualmente eliminato dopo le due sconfitte rimediate contro Danimarca e Francia: resta l'ultima partita contro l'Australia a Sochi il 26 giugno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA