Svizzera-Costa Rica 2-2: il pari qualifica gli elvetici

Con due risultati su tre nella partita di questa sera contro Costa Rica, la vittoria o il pareggio, la brillante Svizzera di Petkovic staccherebbe il biglietto per gli ottavi di finale di Russia 2018 e coronerebbe una fase a gironi giocata veramente bene; i centramericani nei due match finora giocati hanno raccolto due sconfitte, all'esordio con la Serbia e poi col Brasile, cui hanno resistito per oltre 90 minuti, e puntano a terminare l'esperienza in questo Mondiale al meglio possibile.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI

SVIZZERA: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Embolo; Gavranovic.

COSTA RICA: Navas; Gamboa, Acosta, Waston, Gonzalez, Oviedo; Borges, Guzman, Ruiz, Colindres; Campbell.

